На стадионе "Астана-арена" завершилась церемония открытия Всемирных игр кочевников, передаёт BaigeNews.kz.

Над организацией шоу трудилась специальная казахстанская режиссерско-постановочная группа, в которую вошли лучшие отечественные режиссёры, постановщики, хореографы, художники и композиторы.

Фото: Арман Мухатов

Посетил торжественную церемонию открытия V Всемирных игр кочевников Касым-Жомарт Токаев. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что кочевая публика стала мостом на Запад и Восток и повлияла на сближение различных культур.

Фото: Акорда

В мероприятии было задействовано свыше трех тысяч человек. Участие принимали артисты ведущих творческих коллективов Казахстана.

В начале церемонии дети, представляющие различные этнические группы Казахстана, внесли флаг нашей страны, был исполнен государственный гимн

Далее прошел традиционный парад делегаций стран-участниц. В этом году в Играх принимают участие спортсмены из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки, а также Австралии.

Также зрителям было показано театрализованное представление, посвященное богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевой цивилизации, а также сохранению нашего общего дома – Земли.

Фото: Акорда

На церемонии также выступили народные артисты Республики Казахстан Димаш Кудайберген и Роза Рымбаева.

Почетными гостями мероприятия, состоявшегося на стадионе "Астана арена", стали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, Глава Республики Саха Айсен Николаев, экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, руководители таких международных структур, как ЮНЕСКО, СВМДА, Всемирная туристская организация ООН, Организация тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркский инвестиционный фонд, Парламентская ассамблея тюркских государств, Исламское содружество спорта, Исламская организация по продовольственной безопасности, а также специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии и другие официальные лица.