Лента новостей
- Завершилась квалификация Astana Open 22:23 42
- О погоде на 3 октября в Казахстане рассказали синоптики 21:49 140
- Эта спасительная демаркация: Как определение границ защищает от войны 21:03 240
- Гражданка Польши пыталась баллотироваться в Президенты Казахстана 20:09 321
- "Барыс" вырвал победу у "Сочи" в овертайме 19:37 242
- Маленький ленивец в вязаной шапочке: Цукерберг анонсировал любопытную нейросеть 18:51 370
- Полицейские поделились видео спасения жительницы Актау 18:13 283
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 17:48 586
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 17:05 637
- Казахстан одержал первую победу на чемпионате мира по настольному теннису 15:58 334
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 15:09 743
- TikTok планирует открыть представительство в Казахстане 14:16 337
- Стали известны последние результаты допинг-тестов Головкина и "Канело" 13:52 618
- Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией 12:53 442
- Документальный фильм о работе учителей сняли в Казахстане 12:21 342
- Певица Ерке Эсмахан исполнила свою детскую мечту 11:58 623
- Кредитный шопинг усложнили казахстанцам 11:34 571
- За сутки коронавирусом в Казахстане заразились менее 50 человек 10:55 331
- Самая благородная профессия: президент Казахстана поздравил учителей 09:57 319
- Казахстанец побил "Ужасного" боксёра и защитил титул чемпиона WBO 09:38 670
- Финалист проекта Super bol подписал контракт с испанским клубом 08:53 398
- Более 120 человек погибли на футбольном матче в Индонезии 08:02 461
- Важный трубопровод сдали на металл в Жамбылской области 07:50 598
- За 20 лет из Северного Казахстана в другие страны уехали более 100 тысяч человек 07:14 1365
- Дошедший до Актау путешественник может попасть в Книгу рекордов Гиннесса 06:06 569
- Экс-проректора медуниверситета "Астана" осудили на три года 05:30 751
- Из Алматы в Конаев перенесут вузы и колледжи 04:18 944
- Дежуривший у гроба Елизаветы II солдат умер через две недели после ее похорон 03:25 5445
- Казахстанцы стали реже разводиться 02:11 461
- Астанчанин через суд требовал деньги за подарки у экс-возлюбленной 01:03 1053
- В Казахстане рассматривают новые меры борьбы с долгостроями 00:12 465
- На Атырауском НПЗ частично приостановлена работа 01.10.2022 436
- Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана 01.10.2022 706
- Эксперты проанализировали недавние поездки Токаева по регионам 01.10.2022 400
- Казахстанские школьницы запустили наноспутники в Туркестане 01.10.2022 559
- Чего ждать от кандидатов в Президенты, предположил политолог 01.10.2022 422
- Протез уха годовалому ребёнку учили устанавливать столичных врачей 01.10.2022 557
- Лжетеррорист "заминировал" самолёт в Астане 01.10.2022 488
- Генпрокуратура расследует дело о призывах об отчуждении области Казахстана 01.10.2022 940
- Автобусы в Алматы временно изменят маршруты из-за велопробега 01.10.2022 516
- Скатов пробился в полуфинал теннисного турнира в Лиссабоне 01.10.2022 394
- Конкурсант "Детского Евровидения" показал своё выступление на концерте Димаша Кудайбергена 01.10.2022 547
- Илон Маск представил робота-гуманоида Optimus 01.10.2022 520
- Участникам драки у ночного клуба в Уральске грозит выдворение из страны 01.10.2022 2839
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 2219
- Интерпол прокомментировал информацию о задержанном организаторе финансовой пирамиды 01.10.2022 583
- Папа Римский: Казахстан – пример цивилизации и мужества 01.10.2022 533
- Семилетнего мальчика нашли на даче в Усть-Каменогорске 01.10.2022 1141
- Цифровую регистрацию договоров аренды жилья планируют ввести в Казахстане 01.10.2022 676
- Сколько россиян пожелали стать гражданами Казахстана за прошедшую неделю 01.10.2022 85105
- Гражданская авиация Казахстана на 84 процента соответствует требованиям ИКАО 01.10.2022 480
- В Украине отменили осенний призыв 01.10.2022 537
- Новый экопарк начали строить в Астане 01.10.2022 470
- Оппозиция вступила в президентскую гонку 01.10.2022 847
- Новую часть эпопеи "Планета обезьян" начнут снимать в октябре 01.10.2022 496
- Как Димаша Кудайбергена втретили на Fashion factor в Дубае 01.10.2022 1798
- Монголия будет выдавать вид на жительство желающим россиянам 01.10.2022 1387
- 30 километров трубопровода похитили в Жамбылской области 01.10.2022 2100
- Жителей столицы предупредили об антитеррористических учениях 01.10.2022 512
- Девочка из Астаны получила первый экзоскелет по программе фонда "Қазақстан халқына" 01.10.2022 593
- Проректору медвуза Астаны отказали в отсрочке наказания, несмотря на беременность 01.10.2022 3676
- Иностранцы теперь могут забронировать очередь в ЦОН через Telegram-бот 01.10.2022 680
- Россия на границе с Казахстаном развернула мобильные призывные пункты 01.10.2022 3719
- Бомж расплачивался в магазинах утерянной жителем Кокшетау картой 01.10.2022 1684
- Стартовал приём заявок на соискание журналистской премии URKER 01.10.2022 469
- Путин подписал договоры о вхождении в состав России части территории Украины 01.10.2022 717
- Казахстан завоевал первую медаль на Всемирных играх кочевников в Турции 01.10.2022 690
- Около 50 тысяч россиян перешли погранпереходы в ЗКО 01.10.2022 1157
- Денежные сертификаты вручили акмолинским педагогам в профессиональный праздник 30.09.2022 566
- Ставка ценою в жизнь: фильм об игроманах сняли в Казахстане 30.09.2022 472
- Автобусное сообщение с Уральском возобновят из Самары и Тольятти 30.09.2022 993
- Избран председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев 30.09.2022 669
- Какой будет погода в первый день октября в Казахстане 30.09.2022 1209
- Водителя, сбившего школьников, разыскивают в Актобе 30.09.2022 568
- Шестью языками свободно владеет учитель из Кокшетау 30.09.2022 2290
- Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева 30.09.2022 738
- Перспективы развития ядерной науки обсудил Токаев с руководителями зарубежных организаций 30.09.2022 577
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 12304
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 2578
- Чем удивили Президента в Семее 30.09.2022 1833
Завершилась квалификация Astana Open
Александр Недовесов не смог пробиться в основную сетку домашнего турнира серии ATP 500 Astana Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Казахстанец в финале квалификации в двух партиях уступил китайцу Чжичжень Чжану – 6:7 (5:7), 3:6. В первой партии у Александра был сетбол при счете 5:4, но ему не удалось его реализовать, и исход партии решился на тай-брейке, где сильнее оказался оппонент.
Фото: ФТК
В основную сетку турнира также пробились: итальянец Лука Нарди, в трех партиях сенсационно переигравший 65-ю ракетку мира бельгийца Давида Гоффена, россиянин Александр Шевченко, одолевший своего соотечественника Павла Котова и 72-я ракетка мира серб Ласло Джере, уверенно одержавший победу в двух сетах над Алтугом Челикбилеком из Турции.
Фото: ФТК
-
Hype news
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 17:48 586
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 17:05 637
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 15:09 743
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 2219
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 12304
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 2578
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6174
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 13686
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 3996
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5016
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 1780
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20280
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 1812
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341040
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 29710
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2358
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3251
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9118
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2440
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 41877
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7457
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5301
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4600
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3635
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4083
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5551
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3212
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4036
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3341
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 20676
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3242
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 3692
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3229
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 24688
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182165
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10072
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14080
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5163
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5554
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14236
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 4837
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 10774
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 4751
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7497
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29557
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12011
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5440
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9360
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5586
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22655
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7556
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8281
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 6741
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12077
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7517
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6412
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6466
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10188
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6619
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6185
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 8751
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6473
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14432
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6219
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6388
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6269
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 8757
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6530
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 6956
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 7693
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7064
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 6920
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 6604
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 9149
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 7848
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 8819
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 9121
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 11256
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 15026
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 10694
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10422
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 8898
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 8897
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9267
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8598
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 12865
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9515
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11361
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12385
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12172
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 9843
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10155
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25648
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11072
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13301
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10190
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11585
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12184
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13312
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11599
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13545
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13075
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14197
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14198
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30698
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14624
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15499
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15343
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 15936
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16086
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24414
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15590
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 22868
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33469
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17379
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22245
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 21772
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 23901
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 19959
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21188
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19409
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19380
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19245
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 34825
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21251
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19603
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24144
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23614
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 23908
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23195
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23271
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25408
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 25985
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24647
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24202
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 24922
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 25761
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 23827
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 26717
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24674
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25294
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26311
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 27839
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 26986
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26158
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29602
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 25804
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28683
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26349
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57182
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 27929
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 26987
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28596
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26616
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 26951
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 26964
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26684
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 28976
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27557
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29590