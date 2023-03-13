Завершилась аккредитация международных наблюдателей за выборами депутатов мажилиса в РК

Стало известно, сколько международных наблюдателей будут следить за выборами депутатов мажилиса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Процесс аккредитации завершился сегодня в 18:00 по времени Астаны.

"Для наблюдения за выборами аккредитовано 793 наблюдателя. Из них 131 наблюдатель от 41 иностранного государства и 662 - от 12 международных организаций", - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

По его словам, участие международных наблюдателей способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств со стороны государства. И это свидетельство приверженности Казахстана международным обязательствам, а также продолжение тесного сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в электоральной сфере.