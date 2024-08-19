В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершено судебное следствие по делу Гульмиры Сатыбалды, передаёт BaigeNews.

Всего было проведено 17 заседаний.

Судебные прения начнутся 22 августа.

"Суд постановил судебное следствие по рассматриваемому уголовному делу завершить, ограничиться исследованием доказательств, представленных сторонами в ходе судебного слушания, и назначить судебное прения на 22 августа 2024 года", – говорится в постановлении судьи.

Бывшую супругу олигарха Кайрата Сатыбалды и её доверенных лиц обвиняли в рейдерском захвате ряда предприятий, а также похищении человека и незаконном лишении свободы. Также Гульмире Сатыбалды было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств для ремонта объектов Универсиады-2017, как сообщили в Антикоре.