Завершено строительство вантового моста LRT в Астане
Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29Сегодня, 15:29
145Фото: акимат Астаны
Завершено строительство вантового моста через реку Есиль в рамках строительства LRT в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Длина моста составляет 155 метров, ширина — 14 метров, высота — 28 метров.
"Конструкция представляет собой арку с проездом снизу, арка пролётного строения снабжена затяжками. Плита проезжей части выполнена в виде балочной клетки с железобетонной плитой", - сообщили в компании CTS.
Объект расположен рядом с существующим автомобильным мостом через реку Есиль, что позволяет органично интегрировать новый объект в городскую инфраструктуру. Сооружение спроектировано с учётом особенностей реки, чтобы справляться с возможными изменениями уровня воды и климатических условий региона.
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