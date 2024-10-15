Завершено строительство вантового моста LRT в Астане

Завершено строительство вантового моста через реку Есиль в рамках строительства LRT в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Длина моста составляет 155 метров, ширина — 14 метров, высота — 28 метров.

"Конструкция представляет собой арку с проездом снизу, арка пролётного строения снабжена затяжками. Плита проезжей части выполнена в виде балочной клетки с железобетонной плитой", - сообщили в компании CTS.

Объект расположен рядом с существующим автомобильным мостом через реку Есиль, что позволяет органично интегрировать новый объект в городскую инфраструктуру. Сооружение спроектировано с учётом особенностей реки, чтобы справляться с возможными изменениями уровня воды и климатических условий региона.