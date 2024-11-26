Два столичных педагога получили по 1 млн тенге

В Астане состоялась торжественная церемония награждения финалистов национальной премии "Учитель Казахстана-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Это казахстанский этап международного конкурса "Глобальная премия учителей", учреждённого Varkey Foundation. В нём главный приз в размере одного миллиона долларов США будет вручен лучшим учителям мира за вклад в образование.

В этом году конкурс показал рекорд, в нём приняли участие более 2200 педагогов со всего Казахстана, из них отобраны 10 лучших педагогов. В их числе два столичных учителя. Это учитель математики школы-лицея №71 Октябрьина Жунис и учитель казахского языка и литературы экономического лицея Нуржан Байсаков. Каждому из них вручен денежный приз в размере 1 млн тенге.