Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении директора РГКП "Дирекция развития спорта" и его заместителя, передаёт BaigeNews.kz.

"Они совместно с субъектами предпринимательства подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 миллиона тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, а также путём заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости. Кроме того, директор РГКП, будучи директором частной компании, в 2021 году совершил хищение бюджетных средств в размере 161,9 миллиона тенге, выделенных на развитие футбола и хоккея с мячом в Западно-Казахстанской области", - сообщили в Антикоре.