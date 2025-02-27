Расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Полата, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

Как сообщается, стороны ознакомлены со всеми материалами уголовного дела, которое направлено прокурору для дальнейшего направления в суд.

"В рамках расследования проведены 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления", - говорится в сообщении.

Объем уголовного дела составил 62 тома, включающих все собранные доказательства, экспертные заключения, протоколы допросов и другие материалы, имеющие значение для установления всех обстоятельств.

Отмечается, что каждое следственное действие проводилось с соблюдением требований уголовного законодательства, обеспечена законность, прозрачность и объективность на всех этапах расследования.



Контроль за ходом расследования и соблюдением конституционных прав участников процесса осуществлялся органами прокуратуры.

Напомним, в Алматинской области расследовали убийство 16-летнего Шерзата Болата. Трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.