Завершено расследование хищения Т862 млн на урановом руднике Каратау

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении бывшего руководства ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром"), директора подрядной организации ТОО "Iri building", а также представителей авторского и технического надзоров, передаёт BaigeNews.kz.



Подрядчик подозревается в хищении в 2019-2021 гг. 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.



Отметим, хищение совершено при пособничестве представителей авторского, технического надзоров и в результате халатности со стороны руководства ТОО "Каратау". Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. Фактический собственник ТОО "Iri building" находится в розыске.



Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.