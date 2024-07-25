Завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Мурата Досмуратова окончено Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.

Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшего тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.

"Мурат Досмуратов подозревается в том, что в 2022-2023 годах при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование необоснованно выделил из средств АНПЗ денежные средства и заключил договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 миллиарда тенге", - сообщили в АФМ.