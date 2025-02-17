Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил о завершении расследования уголовного дела об аварии на шахте в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

"МСОГ под руководством спецпрокуроров Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко. Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (часть 3 статьи 277 УК)", - написал Асылов в соцсети Х.

Напомним, 28 октября 2023 года около 2:44 в подземных очистных горных выработках на глубине 700 метров угольной шахты имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла серия взрывов, повлекшая гибель 46 шахтеров (33 - от грубых анатомических разрушений костей скелета, 13 - от отравления угарным газом) и причинение увечья 28 шахтёрам.

Ранее названы имена 10 подозреваемых по делу.