Завершена реставрация одного из самых известных в мире соборов - Нотр-Дам-де-Пари

Один из самых известных соборов в мире и визитная карточка Парижа Нотр-Дам готов к открытию после разрушительного пожара и ремонта, длившегося более пяти лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Официальное открытие Нотр-Дам пройдет 7 декабря и, как ожидается, будет обставлено с большой помпой.

BBC напоминает, что пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. Пожарные, более 500 человек, боролись с огнем больше девяти часов.

"В день, когда произошел пожар, президент Франции пообещал, что историческое здание будет полностью восстановлено, и произойдет это во время его президентства. На протяжении многолетних ремонтных работ он несколько раз посещал стройку и держал процесс под контролем", - сообщает издание.

Завершение реставрационных работ в срок можно считать большой личной победой Эммануэля Макрона, который обещал восстановить его за пять лет. По его словам, собор как будто придуман заново и выглядит очень величественно.

Огромные витражные окна-розы — одна из наиболее известных отличительных черт парижского собора. До конца неясно, сколько окон и в какой степени пострадали при последнем пожаре, но на фото по крайней мере часть из них выглядит восхитительно.

Реставрация собора обошлась стране в 700 млн евро. К работам были привлечены 250 строительных компаний и сотни специалистов.