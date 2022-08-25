Завершена реорганизация двух министерств - Аймагамбетов

"Принятое главой государства решение о разделении министерства является очень важным как для развития отечественной науки и системы высшего образования, так и для развития сферы образования в целом. Это позволит двум созданным министерствам детальнее сфокусироваться на поставленных задачах и решении имеющихся проблем", - написал он в Facebook.