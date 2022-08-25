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Facebook Асхата Аймагамбетова Сегодня, 13:59
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Фото: Facebook Асхата Аймагамбетова

Завершена реорганизация двух министерств - Аймагамбетов

Реорганизация двух министерств - Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования - завершена, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.
"Принятое главой государства решение о разделении министерства является очень важным как для развития отечественной науки и системы высшего образования, так и для развития сферы образования в целом. Это позволит двум созданным министерствам детальнее сфокусироваться на поставленных задачах и решении имеющихся проблем", - написал он в Facebook. 
В ведении Министерства просвещения остались вопросы дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей. А вопросами высшего образования и науки занимается Министерство науки и высшего образования.
"Главой нового министерства является мой коллега Саясат Нурбек. Уверен, что большой опыт, знания и высокий профессионализм Саясата Нурбековича позволят поднять работу министерства на новый уровень. Ранее он состоял в рабочих группах при Министерстве образования и науки и вносил вклад в реализацию важных проектов, которые способствовали улучшению и развитию данных сфер", - отметил Аймагамбетов.
Напомним, в июне 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Минитерства образования и науки.
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#образование #Асхат Аймагамбетов #МОН
Сегодня, 13:59
257
Журналист

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