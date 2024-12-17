На заседании правительства вице-министр транспорта Максат Калиакпаров доложил о мерах, принимаемых для обеспечения роста транспортной отрасли Казахстана. В этом году проделана значительная работа в сфере дорожного строительства и обновления транспортной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

Дорожно-строительными работами охвачены 12 тысяч километров дорог. Завершена реконструкция четырёх ключевых автодорожных коридоров: Караганда – Алматы (879 км), Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км), Актобе – Кандыагаш (96 км) и Атырау – Астрахань (212 км).

Кроме того, проведены реформы в сфере международных перевозок: переход на электронный формат иностранных бланков разрешений. Оптимизация сроков с восьми дней до одного, а также уход от приоритетного права крупных монополистов позволили увеличить количество рейсов с Узбекистаном с 5 тысяч до 33 тысяч, с Китаем – с 50 тысяч до 230 тысяч.

Обновление парка общественного транспорта на 3 267 автобусов за последние два года привели к снижению износа техники с 40% до 30%.

В 2024 году отремонтирован 1 401 километр железнодорожных путей, приобретены 185 локомотивов и более 1,6 тысячи вагонов, включая 143 пассажирских.

В сфере авиации: казахстанские авиакомпании приобрели 10 самолётов, увеличив провозную ёмкость на 7%. Расширена международная сеть авиамаршрутов по 22 направлениям. Завершено строительство новых терминалов в аэропортах Алматы и Кызылорды, в Шымкенте – в финальной стадии.

Также проводится работа по расширению и увеличению пропускной способности транзитного коридора ТМТМ. За 11 месяцев объём перевозок вырос на 63% и составил 4,1 миллиона тонн. Контейнерные перевозки выросли в 2,6 раза, а китайский транзит в 26 раз.

Объём транспортных услуг в денежном выражении вырос на 13% и составил 7,7 триллиона тенге.



В том числе наблюдается рост грузоперевозок: автомобильным транспортом - на 19,8%; по транспортировке грузов трубопроводным транспортом - 7,5%; железнодорожным транспортом - на 2,6%; внутренние перевозки - на 8,8%; объём транзитных грузоперевозок - на 6,1%; контейнерный транзит - на 8,7%.