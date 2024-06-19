Завершается реконструкция затопленного участка автодороги "Атырау – Уральск"

На 44 километре автодороги республиканского значения "Атырау - Уральск " завершено 80% работ по восстановлению дороги, передаёт BaigeNews со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Реконструкция автодороги "Атырау-Уральск" началась неделю назад. До полного завершения данного участка дороги осталось около 10 метров.

"Восстановительные работы выполняются таким образом, чтобы транспорт мог одновременно проезжать по двум полосам движения. После того, как дорога будет временно восстановлена и введена в эксплуатацию, легковые автомобили смогут беспрепятственно проезжать по трассе. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств автодорога будет введена в эксплуатацию в течение двух дней", - рассказал начальник отдела эксплуатации и безопасности Атырауского областного филиала АО “Казавтожол” Еркен Шералиев.

По словам спикера, сейчас на всех участках организовано круглосуточное дежурство. В работах по временному восстановлению размытого участка дороги задействовано 23 единицы техники и 30 человек.

Кроме того, на 56 км этой дороги ведутся работы по установке и укреплению дамб с целью остановки воды, проходящей над дорогой.