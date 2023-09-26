  • 27 Сентября, 04:03
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Заведующую детсадом, где на обед варили протухшее мясо, уволили в Уральске

Вчера, 22:56
АВТОР
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Вчера, 22:56
Вчера, 22:56
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Заведующую детским садом, где для воспитанников готовили протухшее мясо, уволили после проверки в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Накануне родители малышей, посещающих сад №47 "Байтерек", пожаловались, что, приводя малышей, почувствовали невыносимый запах из кухни. Заведующая садом вышла к матерям и сообщила, что такой случай в их саду произошёл впервые.

Управление образования Уральска инициировало проверку по жалобам от родителей. 

"По итогам проверки заведующую садом уволили 25 сентября приказом руководителя городского Управления образования. Заведующей складом и повару сделали строгий выговор. Заведующим в других детских садах города поручили строго следить за меню", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте эпидемиологического контроля ЗКО отметили, что в уральское управление поступила жалоба от родителей. Но для её рассмотрения необходимо обратиться с официальным заявлением, либо через электронный портал eOtinish для проведения внеплановой проверки.

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