Заведующих пяти детсадов осудили за хищение в Астане

Пять заведующих дошкольных организаций и их пособник признаны виновными в хищении денежных средств, предназначенных для питания малолетних детей, передаёт BaigeNews.

"Бывшие руководители детсадов подавали заявки с указанием необходимого объема продуктов питания согласно меню. При этом предварительно вступив в преступный сговор с поставщиком продуктов, они вносили ложные сведения в документы о полной их поставке. Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник (поставщик)", - говорится в сообщении.

Государственным обвинителем – прокурором предоставлены все доказательства о виновности осужденных.

"Приговором суда заведующие детских садов осуждены к ограничению свободы сроком от 2 до 3 лет с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок, привлечением к принудительному труду и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - добавили в надзорном органе.

Смягчающим обстоятельством послужило то, что заведующие погасили причиненный ущерб, полностью признали вину и у них имеются малолетние дети.

Их пособник, который имел непогашенную судимость за аналогичные преступления, осужден к 4 годам лишения свободы.

Все похищенные средства в размере свыше 35 млн тенге возвращены в бюджет.

Приговор вступил в законную силу.