Затушить постоянные возгорания на мусорной свалке Актау практически невозможно
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О постоянных пожарах на мусорном полигоне близ Актау высказался депутат Актауского городского маслихата и руководитель НПО "Эко Мангистау" Кирилл Осин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По информации депутата, полигон был введен в эксплуатацию в начале 2016 года. На его строительство было затрачено 870 миллионов тенге, это были "колоссальные деньги по меркам того времени". Однако уже тогда там были проблемы с гидроизоляцией и газоотводом.
"Что мы имеем сейчас? Из-за неправильной организации работы полигона в результате гниения образуется биогаз, который имеет свойство самовозгорания. Затушить данную свалку в ноль практически невозможно, исходя из объема накопленных там отходов. Тлеть будет все время", - говорит Кирилл Осин.
При каждом горении на полигоне, по заявлению эколога, Актау все чаще накрывает ядовитым дымом.
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