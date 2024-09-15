Затушить постоянные возгорания на мусорной свалке Актау практически невозможно

О постоянных пожарах на мусорном полигоне близ Актау высказался депутат Актауского городского маслихата и руководитель НПО "Эко Мангистау" Кирилл Осин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По информации депутата, полигон был введен в эксплуатацию в начале 2016 года. На его строительство было затрачено 870 миллионов тенге, это были "колоссальные деньги по меркам того времени". Однако уже тогда там были проблемы с гидроизоляцией и газоотводом.

"Что мы имеем сейчас? Из-за неправильной организации работы полигона в результате гниения образуется биогаз, который имеет свойство самовозгорания. Затушить данную свалку в ноль практически невозможно, исходя из объема накопленных там отходов. Тлеть будет все время", - говорит Кирилл Осин.

При каждом горении на полигоне, по заявлению эколога, Актау все чаще накрывает ядовитым дымом.