Затраты на 240 миллионов тенге возмещены казахстанским производителям

Фото: qazindustry.gov.kz

Затраты на 240 миллионов тенге возмещены отечественным производителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry".

"С начала года в "QazIndustry" поступило 337 заявки на возмещение части затрат в рамках реализации мер государственной поддержки по повышению производительности труда. В ходе рассмотрения по 41 заявкам было решено возместить затраты. Общая сумма возмещенных средств составила 240 миллионов тенге. Наибольшая доля средств направлена в отрасли машиностроения, где число одобренных заявок составило порядка 15", - сообщает пресс-служба компании.

Средства также были возмещены предприятиям отраслей металлургии и металлообработки, АПК, деревообработки, фармацевтической промышленности, производства строительных материалов. Также заинтересованные лица получили консультацию по разъяснению условий и механизмов возмещения части затраченных сумм. Для предприятий из 10 регионов страны организованы семинары на тему "Меры государственного стимулирования промышленности". Также "QazIndustry" совместно с АО "ЭСК "KazakhExport" и "Astana Hub" провели 23 онлайн-вебинаров для промышленных предприятий из 12 регионов страны. Возмещение части затрат, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности, производится по следующим четырем направлениям:

возмещение затрат на повышение компетенции работников;

возмещение затрат на совершенствование технологических процессов;

возмещение затрат на повышение эффективности организации производства;

возмещение затрат на внедрение цифровых технологий.

С правилами и требованиями для возмещения части затрат, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности, можно ознакомиться на сайте qazindustry.gov.kz. Заявки принимаются на постоянной основе.