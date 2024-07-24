Затопленный Павлодар: С какими проблемами сталкиваются горожане после проливных дождей

В три этапа намерены решить проблему затопления Павлодара после проливных дождей. Каждый год сильные осадки или резкое потепление в период паводков превращают город в сплошную лужу. Проблемой жители называют и асфальтирование. Укладку покрытия, считают горожане, ведут без соблюдения норм по уклону, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жители двух многоэтажек по улице Камзина с ужасом представляют дождливый июль в Павлодаре. Для них это может означать затопленный двор, а в доме по адресу: Камзина, 104 - ещё и подвал. Люди считают, проблема, отчасти, в новом асфальте. Укладывают его, не предусматривая возможности ухода воды. И такая проблема по всему городу.

"В 2023 году в июле был настолько сильный дождь, затопило у нас подвал, улица Чайковского была полностью затоплена. Наш двор до третьего подъезда был затоплен, детская площадка в воде. Здесь сутки воду откачивали, в том числе из подвала. В Павлодаре, когда дожди, везде большие лужи по дорогам. Пройти практически невозможно. Воду откачивают машинами, ливневок нет", - говорит жительница дома №104 по улице Камзина Валентина Кононович.

Проливные дожди оборачиваются коллапсом для пешеходов. В частности, залитый полностью асфальт можно встретить как на центральных улицах, так и второстепенных. Перейти дорогу сравнимо с испытанием.

В акимате Павлодара сообщили, что за последние несколько лет действительно большое внимание уделяют асфальтированию частного сектора, внутриквартальных территорий. Привели цифры. В 2021 году сделали покрытие возле 37 многоэтажек, в 2022 - у 158 домов, в 2023 - у 99-ти, а на нынешний год запланировано закатать асфальт возле 80 высоток. Меняют покрытие и в детских садах, на сегодня работы выполнены на территории 40 дошкольных учреждений. При этом чиновники признают, сделать так, чтобы не было воды, не везде возможно.

"Все строительно-монтажные работы выполняются согласно разработанной ПСД. Толщина асфальта применяется не менее 4 сантиметров, с частичной или полной заменой бортовых камней, с двускатным или односкатным дорожным покрытием. Перед началом работ по асфальтированию улиц, участков, дорог проводятся геодезические работы для установления уклона асфальтобетонного покрытия с учётом рельефа местности во избежание скопления талых и дождевых вод. Вместе с тем, имеются участки с пониженным рельефом местности, где выполнить водоотвод не представляется возможным", - сообщили в акимате Павлодара.

Горожане решения проблемы скопления воды на новом асфальте не видят. Считают, что контроль за этим никто не ведёт.

В павлодарском центре экспертизы качества дорог говорят, скопление дождевой воды приводит не только к проблемам для пешеходов, но и к быстрому разрушению самого полотна.

"Естественно должен быть уклон. Должны быть ливневые канализации, вода не должна оставаться на асфальте. Данная проблема существует. От нашего центра мы уведомляем местные исполнительные органы, собственников автомобильных дорог о необходимости отвода воды с проезжей части. По каждому случаю, конечно, надо подходить индивидуально. Если есть такие факты, что дорога сделана без уклонов, можно обратиться в наш центр. Специалисты выедут и дадут уже конкретную оценку. Выявить дефект возможно только в дождливый период, когда скапливается вода. Не всегда есть возможность подъехать именно в этот момент. Больше мы сейчас ориентированы на качество строительных материалов и технологий при среднем ремонте, реконструкции и строительстве дорог", - пояснил директор Национального центра качества дорожных активов по Павлодарской области Ерлан Калымов.

Одним из решений проблемы, считают и павлодарцы, и чиновники, будет строительство ливневки. Об этом в Павлодаре говорят не первый год, но отмечают, что проект очень дорогостоящий.

В 2023 году аким области Асаин Байханов заявил, что к реализации плана подошли. Тогда глава региона сообщил, что до конца года надеются получить госэкспертизу и приступить к разработке проектно-сметной документации. На сегодня, по информации городского акимата, до ПСД дело не дошло.

"ГУ "Отдел строительства Павлодара" завершается разработка технико-экономического обоснования на возведение инженерных сетей и сооружений ливневой и дренажной канализации. Ведётся работа по устранению замечаний по исходным данным и внесению необходимых документов на прохождение государственной экспертизы. Само строительство ливневой и дренажной канализации планируется в три этапа: I этап – строительство ливневой канализации в северо-восточной части города, включая мкр. 2-ой Павлодар, и дренажной системы вдоль берега реки Иртыш; II этап – строительство ливневой канализации северо-западной части города и дренажной системы мкр. Зеленстрой; III этап – строительство ливневой канализация южного района города, включая мкр. Дачный, мкр. Зеленстрой, и дренажной канализации вдоль улицы Камзина", - ответили в акимате Павлодара.

Госэкспертизы пока нет, и говорить о сроках строительства невозможно. Когда приступят к разработке проекта, тоже не ясно.

В 2022 году в Павлодаре придумали решение проблемы для некоторых участков, которые особенно сильно топит. Выделили деньги на сооружение локальных ливневок. Чиновники надеялись, что воды будет скапливаться меньше. Но их эффективность павлодарцы не оценили.

"Лотки-водоприёмники по типу установленных на пересечении улиц Казина - Ак. Чокина являются временной мерой. В связи с тем, что данный участок находится на пониженном рельефе местности, талая и дождевая вода со всех близлежащих улиц стекает в водоприёмник, откуда далее откачивается спецтехникой", - пояснили в акимате.

Пока же в проливной дождь павлодарские коммунальные службы спасают город с помощью спецтехники. На откачку воды выезжают более 15 ассенизаторов.