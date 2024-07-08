Затопленные улицы и автомобили: в акимате Семея извинились перед жителями за потоп

За последние сутки в Семее выпала месячная норма дождевых осадков, из-за этого в системе ливневой канализации скопилось большое количество воды, которая хлынула на улицы города, передаёт BaigeNews.kz.

Сильная гроза со шквалистым ветром вызвала пробки на дорогах, а некоторые районы Семея остались без света. В социальных сетях пользователи публикуют фото и видео затопленных дворов и автомобилей.

Фото: t.me/abainewskz

Как сообщили в городском акимате, подрядчики отдела ЖКХ с помощью спецтехники непрерывно откачивают воду не только на кольцевых развязках, но и в других частях города: в микрорайоне Карагайлы, поселке Восточный, улицах Кабанбай батыра и Селевина.

"Приносим извинения жителям города за временные неудобства", — говорится в сообщении.

По информации акимата, на улицах города задействованы 14 единиц вакуумных ассенизаторских машин, 8 единиц передвижных мотопомп и 8 единиц автомашин с цистернами. Также на очистке водоприемных колодцев дренажно-ливневых канализации задействовано илососная и каналопромывочная техника.

К этому часу откачано более 7 тысяч кубометров воды.