В городе Саркан области Жетысу на христианском кладбище произошло затопление — вода с посевных полей залила могилы усопших. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях и вызвало широкий резонанс, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как могилы погружены в грязь и воду, а территория кладбища превратилась в болото.

За кадром слышен голос женщины:

"Могилки напрочь затонули. Даже те, что на возвышении. Это потому что арыки не чищены, и воду с полей не отвели. Вот болото. Голимая вода. Могилы смыло…"

По словам местных жителей, причиной бедствия стало бездействие владельцев сельхозугодий, которые не обеспечили отвод воды от полей. Однако, по версии акимата, ответственность лежит на самих жителях.

Аким Саркана Амантай Орынбеков прокомментировал ситуацию:

"В 2024 году был вырыт специальный обводной канал, чтобы избежать подобных инцидентов. Но, к сожалению, в этом году жители сами его закопали. Это и привело к подтоплению. На данный момент поступление воды остановлено, ожидается высыхание территории. После этого канал будет восстановлен. В дальнейшем мы не допустим самовольного вмешательства — за это будут приняты меры в рамках законодательства".

Он также отметил, что участок поливной земли, откуда поступала вода, изъят в государственную собственность.

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