Затонувший пиратский корабль XVII века с грузом кастрюль нашли у побережья Марокко

Дайверы обнаружили у берегов Марокко затонувший пиратский корабль XVII века, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Судно было хорошо вооружено и предположительно направлялось к испанскому берегу, чтобы захватить рабов.

Парусник перевозил груз кастрюль и сковородок, изготовленных в Северной Африке. Возможно, таким образом пиратский корабль пытались замаскировать под торговое судно.

Исследователи из Флориды обнаружили парусник во время поисков 80-пушечного английского военного корабля, затонувшего в 1694 году. Им удалось сделать несколько открытий, не связанных с первоначальной целью экспедиции – так, они заметили также обломки древнеримских и финикийских кораблей.

Пираты-берберы в течение нескольких столетий грабили корабли и совершали набеги на прибрежные поселения вдоль средиземноморского и атлантического побережий Европы. Они захватывали пленников и просили за них выкуп либо продавали на невольничьем рынке. Пиратской деятельности берберов положили конец только в XIX веке.

Эксперты определили, что затонувший корабль представлял собой тартан – небольшое судно с треугольными парусами на двух мачтах. Тартаны использовались пиратами в XVII-XVIII веках, в том числе потому, что их принимали за рыболовецкие суда.

На судне размещались четыре пушки, 10 огнестрельных орудий и множество мушкетов. Команда состояла примерно из 20 человек. Кроме того, корабль был оснащен крайне редкой по тем временам подзорной трубой – примитивным телескопом, который, вероятно, был захвачен с европейского корабля.

Груз также включал коллекцию стеклянных бутылок из-под ликера, изготовленных в Бельгии или Германии, и чайных чашек из Османской империи, сообщает Live Science.