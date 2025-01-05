В Семее на реке Иртыш в ходе поисково-спасательных работ спасатели МЧС Казахстана с помощью эхолота обнаружили затонувший автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

В поисковой операции задействованы более 100 сотрудников ведомства.

5 января в 6:00 поступило сообщение о том, что на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш.

В Управлении по ЧС Семея сообщили, что в момент аварии в салоне находились четыре человека. Один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыть до берега. В медицинской помощи он не нуждался. Сразу после поступления сообщения о происшествии на место выехали сотрудники МЧС, которые начали поисково-спасательные работы. В 9:00 поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего, которое было передано в органы полиции для проведения следственных действий.