Затолкал в багажник авто: казахстанца осудили за похищение экс-супруги
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
113Фото: BaigeNews.kz
Жителя Абайской области осудили за похищение экс-супруги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Жарминский районный суд.
По данным суда, мужчина в доме бывшей супруги в селе Калбатау вступил с ней в конфликт, разбил её сотовые телефоны и ударил кулаком по лицу. Затем затолкал женщину в багажник её автомобиля и похитил.
Потерпевшая заявила, что прощает подсудимого и просила строго его не наказывать.
Обвиняемый раскаялся в содеянном и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
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