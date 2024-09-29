Затолкал в багажник авто: казахстанца осудили за похищение экс-супруги

Жителя Абайской области осудили за похищение экс-супруги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Жарминский районный суд.

По данным суда, мужчина в доме бывшей супруги в селе Калбатау вступил с ней в конфликт, разбил её сотовые телефоны и ударил кулаком по лицу. Затем затолкал женщину в багажник её автомобиля и похитил.

Потерпевшая заявила, что прощает подсудимого и просила строго его не наказывать.

Обвиняемый раскаялся в содеянном и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.