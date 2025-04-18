В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжается главное судебное разбирательство по убийству подростка в Талгаре. Суд перешел к допросу мамы Шерзата Полата – Гульбары Бишембиевой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Она полностью описала, что происходило в ночь на 3 октября 2024 года.

"Мой муж позвонил мне на мобильный. Он сказал, чтобы я отправила Нурканата к магазину, там Шерзат кого-то ударил. Мы с бабушкой Шерзата разбудили Нурканата, он быстро встал, оделся, взял ключи от машины Ravon и уехал в сторону магазина. Через 5 минут мы начали волноваться. Я снова позвонила, спросила, всё ли в порядке. Сказал: "Да, решаем вопрос, не волнуйтесь". Но мы не выдержали и с бабушкой тоже выехали. На трассе остановили машину, попросили водителя отвезти нас к магазину "Камажай". Доехали за 5-10 минут. Слезли на дороге. Я перебежала дорогу, перед магазином стояли человек 10-15. Бабушка шла за мной. Среди них были две девушки. Я остановилась перед магазином. Кто-то сказал: "Делайте". Я это услышала", - вспоминает Гульбара Бишембиева.

В этот момент все начали набрасываться на Нурканата и Шерзата. Бабушка подбежала к ним и прокричала: "Дети, прекратите! Прекратите!".

"Но Абзал ударил ее, она упала. Я хотела подбежать к Шерзату, но Абзал и Нурбол удержали меня за руки, не дали пройти. Я просила: "Пожалуйста, отпустите, это мой сын". Абзал сказал: "Заткнись, а то убьём тебя". Я обратилась к двум девушкам: "Позовите скорую, полицию!". Они просто смотрели, ничего не делали. Я вырвалась и побежала к Шерзату. В этот момент 7-8 человек избивали Нурканата и Шерзата. Шерзат отступал назад и упал. Я увидела, как у него изо рта пошла кровь. Он сказал: "Мама, посмотри на эту сторону". Я увидела рану от ножа. После этого они продолжили избивать Нурканата. Я увидела у Нуркияса в руке ружьё. Шерзата уже били, он лежал тяжелораненый. Но они всё равно пошли в нашу сторону", - рассказала мама убитого подростка.

По словам Гульбары, только когда из рядомстоящего жилого дома начали выходить люди, толпа нападавших разбежалась.

Ранее бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.

Также бабушка погибшего заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.

17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.

Сначала слово предоставят стороне потерпевших. После этого в процессе выступят свидетели и сами подсудимые с последним словом.

Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.

Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.

Прокурор накануне зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.