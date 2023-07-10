Засуха в Темиртау: холодную воду жителям будут давать по графику

Сложная ситуация с водоснабжением в Темиртау. В дни, когда на улице стоит 30-градусная жара, холодную воду в дома жителей будут подавать строго по графику, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с недостаточным поступлением объёма воды по водоводу "Иртыш-Караганда", из-за изношенного состояния трубопровода, а также с увеличенным расходом потребления холодной воды (в связи с ремонтными работами на тепловых сетях), ТОО "Окжетпес-Т" сообщает о вынужденном переходе подачи хоз.питьевого водоснабжения по графику: 11, 12, 13, 14 июля с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00", - сообщили в Едином контактном центре senim109.