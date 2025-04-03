Засуха и лесные пожары: Изменение климата наносит ущерб экономике Казахстана
Казахстан должен усилить участие в международной углеродной торговле.
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Изменение климата наносит значительный ущерб экономике Казахстана, вызывая засухи, паводки и лесные пожары. Об этом заявил сенатор Галиаскар Сарыбаев, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, несмотря на принятие Стратегии углеродной нейтральности до 2060 года, стране не хватает инвестиций для декарбонизации экономики и эффективного участия в международной углеродной торговле.
Сенатор Галиаскар Сарыбаев в своем депутатском запросе отметил необходимость принятия срочных мер для развития системы торговли выбросами и гармонизации национальных стандартов с международными требованиями.
"Нашей стране не хватает экспертов - специалистов и технологий для реализации сложных углеродных проектов. В отечественных профильных ВУЗах практически отсутствуют программы подготовки и обучения кадров по таким специальностям как: "Специалисты по устойчивому развитию, "Устойчивая энергетика", "Экономика климата", "Зеленое финансирование", "Зеленые технологии", "Климатическая дипломатия", - подчеркнул сенатор.
По словам депутата, ключевые барьеры, мешающие развитию углеродного рынка в Казахстане, включают зависимость от ископаемого топлива, нехватку экспертов в области устойчивого развития и несовершенство законодательной базы.
Депутат отметил, что ни один регион страны до сих пор не разработал стратегию нулевых выбросов, а предприятия не имеют четких стимулов к участию в углеродной торговле.
"Необходимо развивать и расширять национальную систему торговли выбросами, усилить законодательное регулирование, привлекать международных инвесторов и включать декарбонизацию в государственные планы модернизации экономики", - заявил сенатор Сарыбаев.
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