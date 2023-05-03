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Заступившийся за девушку алматинец может лишиться зрения
Один из участников массовой драки, произошедшей в Алматы, может лишиться зрения. Отец пострадавшего уверяет, его сын стал случайным свидетелем конфликта молодой пары. Якобы вместе с друзьями попытался заступиться за девушку. Но внезапно появилась толпа и набросилась. Потасовка переросла в массовый конфликт. Трое получили серьёзные травмы. Один практически ослеп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Брат Кристины Ким лечится дома. Парень получил сотрясение мозга, когда с друзьями пытался заступиться за незнакомую девушку на улице.
Поздним вечером алматинец возвращался с друзьями домой и случайно увидел, как мужчина избивает свою спутницу. Парни решили помочь несчастной, но пострадали сами. Якобы внезапно появилась толпа хулиганов и набросилась на них с кулаками.
"Парни даже не попытались поговорить. Не пошли на диалог. Сразу же напали, даже когда двое лежали на полу. На видео видно, как добивают одного впятером. Они сразу же напали на моего братишку со спины, с ноги ему прилетело в шею, в голову, на что он сразу же упал на пол без сознания. Его били по спине, голове, шее", - сказала сестра пострадавшего Кристина Ким.
Инцидент произошёл 29 апреля в центре Алматы. Трое 21-летних парней получили серьёзные травмы головы. Один из них может лишиться зрения.
Отец пострадавшего рассказывает, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
"Подбежавший водитель выбил из рук крупный булыжник, размером с мяч. А сына моего, которого тоже ударили сзади, он упал, ударили ногой прямо в глаз. Били целенаправленно. В результате он получил контузию глаза 3-й степени, отслоение сетчатки. Отслоение сетчатки означало наступление слепоты", - сказал отец пострадавшего.
Всех участников массовой драки установили. Подозреваемых поместили под стражу.
"Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 293 УК РК по факту хулиганства. Участники потасовки задержаны сразу патрульным экипажем "Буран 147". Были доставлены в управление полиции Бостандыкского района, где в настоящее время проводится следствие. Подозреваемым грозит крупный штраф или до пяти лет тюрьмы", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
Родственники пострадавших намерены добиваться справедливого наказания для всех участников драки.
Парня, получившего серьёзную травму глаза, готовят к операции.
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