  • 9 Мая, 19:40
  • BAIGENEWS

Застрявшую в батарее трёхлетнюю девочку спасли в Кызылорде

Специальных инструментов не потребовалось.

Сегодня, 18:11
АВТОР
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МЧС Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11
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Фото: МЧС

В Кызылорде сотрудники МЧС спасли трёхлетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Кызылорды, расположенном в посёлке Тасбогет. Там малышка, оставшись без присмотра, во время игры просунула ногу в радиатор и не смогла вынуть ее обратно. Бабушка сразу же обратились в службу 112", — рассказали в МЧС.

Спасатели в целях безопасности голыми руками раздвинули трубы батареи и освободили ножку ребенка. Медицинская помощь деовчке не потребовалась. 

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