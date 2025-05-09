В Кызылорде сотрудники МЧС спасли трёхлетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Кызылорды, расположенном в посёлке Тасбогет. Там малышка, оставшись без присмотра, во время игры просунула ногу в радиатор и не смогла вынуть ее обратно. Бабушка сразу же обратились в службу 112", — рассказали в МЧС.