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Застрявшую рукой в батарее девочку вызволили спасатели

Сегодня, 02:29
АВТОР
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ДЧС Костанайской области Сегодня, 02:29
Сегодня, 02:29
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Фото: ДЧС Костанайской области

Спасатели помогли четырёхлетней девочке, застрявшей рукой в чугунной батарее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области. 

"4 ноября в 16:00 в службу 112 обратилась женщина с сообщением о том, что в городе Житикара ребёнок локтевым суставом застрял в отопительной батарее и ему требуется помощь в освобождении руки. В присутствии родителей за 10 минут спасатели освободили девочку с помощью средств малой механизации и растительного масла. Девочка освобождена без телесных повреждений, в медицинской помощи не нуждается", - сообщили в ДЧС. 

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