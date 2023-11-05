Застрявшую рукой в батарее девочку вызволили спасатели
Сегодня, 02:29
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Сегодня, 02:29Сегодня, 02:29
416Фото: ДЧС Костанайской области
Спасатели помогли четырёхлетней девочке, застрявшей рукой в чугунной батарее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.
"4 ноября в 16:00 в службу 112 обратилась женщина с сообщением о том, что в городе Житикара ребёнок локтевым суставом застрял в отопительной батарее и ему требуется помощь в освобождении руки. В присутствии родителей за 10 минут спасатели освободили девочку с помощью средств малой механизации и растительного масла. Девочка освобождена без телесных повреждений, в медицинской помощи не нуждается", - сообщили в ДЧС.
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