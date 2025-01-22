Застрявших на закрытых из-за непогоды автодорогах Акмолинской и Карагандинской областей обеспечили питанием, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, спасатели на закрытой трассе Астана – Щучинск совместно с местными исполнительными органами и волонтёрами раздают горячий чай и еду водителям и их пассажирам.

На трёх закрытых участках дорог в Карагандинской области было организовано горячее питание пассажирам и водителям более 50 автомобилей. Также их обеспечили питьевой водой.

Отмечается, что спасатели совместно с полицейскими круглосуточно находятся на службе в усиленном режиме, помогая застрявшим в снежном плену и водителям, нуждающимся в помощи.

Между тем, полицейские поблагодарили волонтёров, которые помогают обеспечивать питанием застрявших на дорогах Акмолинской области. Особую признательность они выразили активным гражданам, волонтёрской организации "Лидер.кз" и "Молодёжному ресурсному центру".

В Акмолинской области на закрытых дорогах остаются порядка 700 автомашин и свыше 1400 человек. В регионе ограничено движение на 10 участках автодорог.

Из-за закрытия трасс, соединяющих Астану с Карагандой и Щучинском, КТЖ организовал дополнительные электропоезда по этим направлениям.