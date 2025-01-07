  • 7 Января, 09:42
  • BAIGENEWS

Застрявших в степи на авто без бензина спасли в Улытау

В авто было три человека.

Сегодня, 07:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК / иллюстративное фото Сегодня, 07:35
Сегодня, 07:35
123
Фото: МЧС РК / иллюстративное фото

В области Улытау спасатели пришли на помощь попавшим в беду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

6 января днём три человека на автомобиле выехали из города Каражал в сторону посёлка Жанаарка. Из-за того, что в машине закончился бензин, они остались в степи. И обратились за помощью по номеру 112.

Спасатели по геоданным нашли пропавших, заправили транспорт и сопроводили их до города Каражал.

Самое читаемое

Наверх