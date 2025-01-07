В области Улытау спасатели пришли на помощь попавшим в беду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

6 января днём три человека на автомобиле выехали из города Каражал в сторону посёлка Жанаарка. Из-за того, что в машине закончился бензин, они остались в степи. И обратились за помощью по номеру 112.

Спасатели по геоданным нашли пропавших, заправили транспорт и сопроводили их до города Каражал.