Застрявших в степи на авто без бензина спасли в Улытау
В авто было три человека.
Сегодня, 07:35
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Сегодня, 07:35Сегодня, 07:35
123Фото: МЧС РК / иллюстративное фото
В области Улытау спасатели пришли на помощь попавшим в беду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
6 января днём три человека на автомобиле выехали из города Каражал в сторону посёлка Жанаарка. Из-за того, что в машине закончился бензин, они остались в степи. И обратились за помощью по номеру 112.
Спасатели по геоданным нашли пропавших, заправили транспорт и сопроводили их до города Каражал.
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