Застрявших в снежных заносах людей с собакой эвакуировали в ВКО

Фото: ДЧС ВКО

В ВКО спасатели вызволили застрявших в снежных заносах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщается, что в Глубоковском районе у дачного общества "Авиатор" на просёлочной дороге застрял автомобиль Nissan Patrol с водителем, 1971 года рождения, женщиной-пассажиром, 1988 года рождения, и собакой. Они не смогли самостоятельно выбраться из снежных заносов и обратились за помощью в службу "112". Сотрудники оперативно-спасательного отряда на спецавтомобиле "Вахта" добрались до них, доставили до расчищенной трассы и передали родственникам. В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.

Накануне ДЧС ВКО информировал о снегопаде и ветре. Спасатели просят граждан в непогоду не рисковать и не покидать населённые пункты, о погодных условиях узнавать в мобильном приложении "Дармен", при чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112.