Столичные спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте одной из многоэтажек в районе Нура, передаёт BaigeNews.kz.

Застрявшими оказались двое детей и один взрослый. Жители дома позвонили в МЧС.

"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь лифта с помощью лифтового ключа и помогли людям выбраться. В медицинской помощи спасённые не нуждались", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

В ведомстве также напомнили казахстанцам правила поведения в такой ситуации.