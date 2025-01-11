Застрявших в лифте людей освободили спасатели в Астане
В плену лифтовой кабины оказались двое детей и один взрослый.
Сегодня, 13:45
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Сегодня, 13:45Сегодня, 13:45
83Фото: скриншот с видео
Столичные спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте одной из многоэтажек в районе Нура, передаёт BaigeNews.kz.
Застрявшими оказались двое детей и один взрослый. Жители дома позвонили в МЧС.
"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь лифта с помощью лифтового ключа и помогли людям выбраться. В медицинской помощи спасённые не нуждались", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
В ведомстве также напомнили казахстанцам правила поведения в такой ситуации.
"Если Вы застряли в лифте: не волнуйтесь сами и успокойте соседей; свяжитесь с диспетчером; не нажимайте на все кнопки; не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно; используйте все каналы связи с внешним миром", — рекомендуют спасатели.
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