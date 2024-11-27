Застрявших в лифте детей спасли в Астане
В медицинской помощи они не нуждались
Сегодня, 06:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:41Сегодня, 06:41
152Фото: скриншот с видео МЧС РК
В одном из жилых домов столичного района Есиль лифт остановился между 3 и 4 этажами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
В нём остались заперты два ребенка, 2014 и 2015 годов рождения,
"Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью универсального лома "Фомка" открыли дверь лифта и спасли детей", - сообщили в МЧС.
Дети были переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждались.
Самое читаемое
- Бизнесмены Шымкента в десятки раз занизили стоимость своих объектов
- Десятки незаконно построенных зданий хотят снести в Алматинской области
- Скончался известный казахстанский музыкант Булат Тыныбеков
- Армия здесь ни при чём – мать погибшего в Актобе срочника выступила с заявлением
- Землетрясение произошло на юге Казахстана