  • 27 Ноября, 08:11
  • BAIGENEWS

Застрявших в лифте детей спасли в Астане

В медицинской помощи они не нуждались

Сегодня, 06:41
АВТОР
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скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 06:41
Сегодня, 06:41
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Фото: скриншот с видео МЧС РК

В одном из жилых домов столичного района Есиль лифт остановился между 3 и 4 этажами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

В нём остались заперты два ребенка, 2014 и 2015 годов рождения,

"Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью универсального лома "Фомка" открыли дверь лифта и спасли детей", - сообщили в МЧС.

Дети были переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждались.

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