Застрявших на трассе иностранцев с ребёнком спасли в Акмолинской области
10 человек, в том числе один ребёнок, доставлены в ближайший насел`нный пункт.
Сегодня, 02:30
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Сегодня, 02:30Сегодня, 02:30
111Фото: МЧС РК
В Акмолинской области спасены иностранные граждане, которые в микроавтобусе направлялись из Астаны в Караганду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Ночью микроавтобус вынужденно совершил остановку между сёлами Аршалынского района по причине неисправности.
Находившиеся внутри 10 человек, в том числе один ребёнок, были эвакуированы и доставлены в ближайший населённый пункт. В медицинской помощи никто не нуждался.
Спасённые граждане соседних стран выразили благодарность спасателям Казахстана.
Видео: МЧС РК