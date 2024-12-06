  • 6 Декабря, 03:29
  • BAIGENEWS

Застрявших на трассе иностранцев с ребёнком спасли в Акмолинской области

10 человек, в том числе один ребёнок, доставлены в ближайший насел`нный пункт.

Сегодня, 02:30
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 02:30
Сегодня, 02:30
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Фото: МЧС РК

В Акмолинской области спасены иностранные граждане, которые в микроавтобусе направлялись из Астаны в Караганду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Ночью микроавтобус вынужденно совершил остановку между сёлами Аршалынского района по причине неисправности.

Находившиеся внутри 10 человек, в том числе один ребёнок, были эвакуированы и доставлены в ближайший населённый пункт. В медицинской помощи никто не нуждался. 

Спасённые граждане соседних стран выразили благодарность спасателям Казахстана.

Видео: МЧС РК

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