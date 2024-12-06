Застрявших на трассе иностранцев с ребёнком спасли в Акмолинской области

В Акмолинской области спасены иностранные граждане, которые в микроавтобусе направлялись из Астаны в Караганду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Ночью микроавтобус вынужденно совершил остановку между сёлами Аршалынского района по причине неисправности.

Находившиеся внутри 10 человек, в том числе один ребёнок, были эвакуированы и доставлены в ближайший населённый пункт. В медицинской помощи никто не нуждался.

Спасённые граждане соседних стран выразили благодарность спасателям Казахстана.