Застрявших на канатной дороге людей спасли на Шымбулаке

Уникальная спасательная операция прошла на горнолыжном курорте Шымбулак, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, по сценарию масштабных учений, во время подъема отдыхающих на канатной дороге отключилась электроэнергия и кабинки с людьми повисли в воздухе. В кабине в это время находились четыре человека, которые в условиях низкой температуры, продолжительное время находясь в неподвижности, получили обморожение и не могли самостоятельно покинуть гондолу, расположенную на высоте четырехэтажного здания.

"Всего к учениям привлекли 260 человек и 77 единиц техники. Перед спасателями трех подразделений была поставлена нелегкая задача — провести вертикальную эвакуацию одновременно из нескольких кабинок не более чем за 1 час, затем безопасно транспортировать, оказав первую помощь, — отметили в ДЧС.