Застрявших на канатной дороге людей спасли на Шымбулаке
По сценарию учений, из-за отключения электроэнергии произошла аварийная остановка кабинок с людьми внутри.
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Уникальная спасательная операция прошла на горнолыжном курорте Шымбулак, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, по сценарию масштабных учений, во время подъема отдыхающих на канатной дороге отключилась электроэнергия и кабинки с людьми повисли в воздухе. В кабине в это время находились четыре человека, которые в условиях низкой температуры, продолжительное время находясь в неподвижности, получили обморожение и не могли самостоятельно покинуть гондолу, расположенную на высоте четырехэтажного здания.
"Всего к учениям привлекли 260 человек и 77 единиц техники. Перед спасателями трех подразделений была поставлена нелегкая задача — провести вертикальную эвакуацию одновременно из нескольких кабинок не более чем за 1 час, затем безопасно транспортировать, оказав первую помощь, — отметили в ДЧС.
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