Застрявшей внутри балкона кошке пришли на помощь актюбинские спасатели
Сегодня, 22:55
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Сегодня, 22:55Сегодня, 22:55
102Фото: МЧС РК
В Актобе кошка застряла внутри конструкции балкона. Хозяйка питомца обратилась за помощью в службу "112", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Спасатели добрались до места происшествия за семь минут с момента вызова, благополучно освободили животное с помощью шанцевых инструментов и вручили благодарной хозяйке", — говорится в сообщении.
В ведомстве уверяют, сотрудники МЧС придут на помощь при любых обстоятельствах.
Ранее костанайские спасатели пришли на помощь щенку, который застрял в бетонном ограждении.
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