  • 4 Августа, 23:52
  • BAIGENEWS

Застрявшей внутри балкона кошке пришли на помощь актюбинские спасатели

Сегодня, 22:55
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:55
Сегодня, 22:55
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Фото: МЧС РК

В Актобе кошка застряла внутри конструкции балкона. Хозяйка питомца обратилась за помощью в службу "112", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели добрались до места происшествия за семь минут с момента вызова, благополучно освободили животное с помощью шанцевых инструментов и вручили благодарной хозяйке", — говорится в сообщении.

В ведомстве уверяют, сотрудники МЧС придут на помощь при любых обстоятельствах.

Ранее костанайские спасатели пришли на помощь щенку, который застрял в бетонном ограждении.

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