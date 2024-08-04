Застрявшей внутри балкона кошке пришли на помощь актюбинские спасатели

В Актобе кошка застряла внутри конструкции балкона. Хозяйка питомца обратилась за помощью в службу "112", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели добрались до места происшествия за семь минут с момента вызова, благополучно освободили животное с помощью шанцевых инструментов и вручили благодарной хозяйке", — говорится в сообщении.

В ведомстве уверяют, сотрудники МЧС придут на помощь при любых обстоятельствах.

Ранее костанайские спасатели пришли на помощь щенку, который застрял в бетонном ограждении.