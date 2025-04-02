Застрявшей в детских качелях казахстанке потребовался Холматро
Спасатели освободили ее с помощью инструмента.
Сегодня, 20:03
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Сегодня, 20:03Сегодня, 20:03
244Фото: Unsplash
В Жанааркинском районе области Ұлытау спасатели МЧС оказали помощь женщине, которая застряла в детских качелях, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошел, когда женщина 1998 года рождения не смогла самостоятельно выбраться из качелей.
Для освобождения пострадавшей спасатели использовали специальный инструмент "Холматро". Благодаря их профессионализму, женщину удалось аккуратно освободить без травм. Она не пострадала и не нуждалась в медицинской помощи.
МЧС напоминает, что в случае чрезвычайной ситуации нужно немедленно звонить по номеру 112 для получения квалифицированной помощи.
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