В Кызылорде сотрудники МЧС пришли на помощь собаке, зажатой между двумя металлическими гаражами во дворе жилого дома на улице Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Очевидцы, заметившие испуганное животное, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие специалисты использовали гидравлический инструмент, чтобы раздвинуть конструкции и освободить четвероногого пленника.

Жители, наблюдавшие за операцией, с облегчением встретили счастливый финал. Они поблагодарили спасателей аплодисментами за оперативность и чуткость.