Застрявшей между гаражами собаке пришли на помощь спасатели в Кызылорде
Животное оказалось зажатым между двумя металлическими строениями.
Сегодня, 08:19
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Сегодня, 08:19Сегодня, 08:19
47Фото: МЧС РК
В Кызылорде сотрудники МЧС пришли на помощь собаке, зажатой между двумя металлическими гаражами во дворе жилого дома на улице Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Очевидцы, заметившие испуганное животное, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие специалисты использовали гидравлический инструмент, чтобы раздвинуть конструкции и освободить четвероногого пленника.
Жители, наблюдавшие за операцией, с облегчением встретили счастливый финал. Они поблагодарили спасателей аплодисментами за оперативность и чуткость.