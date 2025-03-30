  • 30 Марта, 08:38
  • BAIGENEWS

Застрявшей между гаражами собаке пришли на помощь спасатели в Кызылорде

Животное оказалось зажатым между двумя металлическими строениями.

Сегодня, 08:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:19
47
Фото: МЧС РК

В Кызылорде сотрудники МЧС пришли на помощь собаке, зажатой между двумя металлическими гаражами во дворе жилого дома на улице Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Очевидцы, заметившие испуганное животное, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие специалисты использовали гидравлический инструмент, чтобы раздвинуть конструкции и освободить четвероногого пленника.

Жители, наблюдавшие за операцией, с облегчением встретили счастливый финал. Они поблагодарили спасателей аплодисментами за оперативность и чуткость.

Самое читаемое

Наверх