Застрявшего в волейбольной сетке бездомного пса освободили спасатели
Сегодня, 01:20
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Сегодня, 01:20Сегодня, 01:20
86Фото: МЧС РК
В Уральске на игровой площадке бездомный пёс замотался в волейбольную сетку и застрял, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
После сообщения очевидцев инцидента спасатели приехали вызволять собаку. С помощью ножа они аккуратно срезали и освободили четвероногого. При проведении работ животное не пострадало.
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