  • 9 Сентября, 02:00
  • BAIGENEWS

Застрявшего в волейбольной сетке бездомного пса освободили спасатели

Сегодня, 01:20
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 01:20
Сегодня, 01:20
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Фото: МЧС РК

В Уральске на игровой площадке бездомный пёс замотался в волейбольную сетку и застрял, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

После сообщения очевидцев инцидента спасатели приехали вызволять собаку. С помощью ножа они аккуратно срезали и освободили четвероногого. При проведении работ животное не пострадало. 

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