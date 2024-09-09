Застрявшего в волейбольной сетке бездомного пса освободили спасатели

В Уральске на игровой площадке бездомный пёс замотался в волейбольную сетку и застрял, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

После сообщения очевидцев инцидента спасатели приехали вызволять собаку. С помощью ножа они аккуратно срезали и освободили четвероногого. При проведении работ животное не пострадало.