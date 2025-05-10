В Абайском районе Шымкента сотрудники МЧС вызволили ребёнка, застрявшего в ливнёвке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Инцидент произошёл накануне возле одного из частных домов на улице Хантанир. Мальчик 2016 года рождения, играя в мяч, по неосторожности упал в ливневый канал. Его нога застряла в водопропускной трубе. На место прибыли спасатели, которые освободили ногу ребёнка и передали его медикам. По предварительным данным, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили родителям о необходимости постоянного присмотра за детьми, особенно во время игр на улице.