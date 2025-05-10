Застрявшего в ливнёвке ребёнка спасли в Шымкенте
Мальчик играл в мяч и случайно упал в ливневый канал.
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
176Фото: facebook.com/qrtjm
В Абайском районе Шымкента сотрудники МЧС вызволили ребёнка, застрявшего в ливнёвке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Инцидент произошёл накануне возле одного из частных домов на улице Хантанир. Мальчик 2016 года рождения, играя в мяч, по неосторожности упал в ливневый канал. Его нога застряла в водопропускной трубе. На место прибыли спасатели, которые освободили ногу ребёнка и передали его медикам. По предварительным данным, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили родителям о необходимости постоянного присмотра за детьми, особенно во время игр на улице.
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