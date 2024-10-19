Застрявшего в раскалённой батарее котёнка достали спасатели в Кокшетау

В ДЧС Акмолинской области поделились трогательным видео спасения котёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл Кокщетау. Котёнок застрял головой в горячей батарее. Хозяин не смог самостоятельно достать питомца, потоэтому вызвал спасателей.

"Сотрудникам ДЧС пришлось снять с петель батарею, чтобы дать возможность хвостатому искателю приключений освободить голову. Мужчина расцеловал своего любимца и поблагодарил спасателей. Во время операции ни одна батарея не пострадала", — подписали видео в ДЧС Акмолинской области.