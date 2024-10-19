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  • 19 Октября, 18:36
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Застрявшего в раскалённой батарее котёнка достали спасатели в Кокшетау

Сегодня, 17:54
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: скриншот с видео

В ДЧС Акмолинской области поделились трогательным видео спасения котёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл Кокщетау. Котёнок застрял головой в горячей батарее. Хозяин не смог самостоятельно достать питомца, потоэтому вызвал спасателей.

"Сотрудникам ДЧС пришлось снять с петель батарею, чтобы дать возможность хвостатому искателю приключений освободить голову. Мужчина расцеловал своего любимца и поблагодарил спасателей. Во время операции ни одна батарея не пострадала", — подписали видео в ДЧС Акмолинской области.

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