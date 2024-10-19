Застрявшего в раскалённой батарее котёнка достали спасатели в Кокшетау
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
110Фото: скриншот с видео
В ДЧС Акмолинской области поделились трогательным видео спасения котёнка, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл Кокщетау. Котёнок застрял головой в горячей батарее. Хозяин не смог самостоятельно достать питомца, потоэтому вызвал спасателей.
"Сотрудникам ДЧС пришлось снять с петель батарею, чтобы дать возможность хвостатому искателю приключений освободить голову. Мужчина расцеловал своего любимца и поблагодарил спасателей. Во время операции ни одна батарея не пострадала", — подписали видео в ДЧС Акмолинской области.
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