Застрявшего в бетонном заборе щенка спасли в Костанайской области
Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
106Фото: МЧС РК
Костанайские спасатели пришли на помощь щенку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В оперативно-спасательный отряд города Житикара поступило сообщение о том, что в бетонном заборе застрял щенок. Прибывшие на место происшествия спасатели используя средства малой механизации, откололи часть бетона, аккуратно освободив "пленника". Животное не пострадало", — говорится в сообщении.
Нам важна каждая жизнь, отмечают спасатели.
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