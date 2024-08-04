  • 4 Августа, 17:45
  • BAIGENEWS

Застрявшего в бетонном заборе щенка спасли в Костанайской области

Сегодня, 16:42
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: МЧС РК

Костанайские спасатели пришли на помощь щенку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В оперативно-спасательный отряд города Житикара поступило сообщение о том, что в бетонном заборе застрял щенок. Прибывшие на место происшествия спасатели используя средства малой механизации, откололи часть бетона, аккуратно освободив "пленника". Животное не пострадало", —  говорится в сообщении.

Нам важна каждая жизнь, отмечают спасатели.

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