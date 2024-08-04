Застрявшего в бетонном заборе щенка спасли в Костанайской области

Костанайские спасатели пришли на помощь щенку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В оперативно-спасательный отряд города Житикара поступило сообщение о том, что в бетонном заборе застрял щенок. Прибывшие на место происшествия спасатели используя средства малой механизации, откололи часть бетона, аккуратно освободив "пленника". Животное не пострадало", — говорится в сообщении.

Нам важна каждая жизнь, отмечают спасатели.