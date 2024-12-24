В Атырау спасатели освободили пятилетнего мальчика, голова которого застряла в стуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Службу 112 вызвали родители после безуспешных попыток самостоятельно освободить голову ребёнка.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с помощью инструмента Holmatro благополучно освободили голову малыша.