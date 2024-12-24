  • 24 Декабря, 08:25
  • BAIGENEWS

Застрявшего головой в стуле пятилетнего мальчика освободили спасатели

Инцидент произошёл во время игры.

Сегодня, 07:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:47
Сегодня, 07:47
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Фото: МЧС РК

В Атырау спасатели освободили пятилетнего мальчика, голова которого застряла в стуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Службу 112 вызвали родители после безуспешных попыток самостоятельно освободить голову ребёнка.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с помощью инструмента Holmatro благополучно освободили голову малыша. 

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