Застрявшего головой в стуле пятилетнего мальчика освободили спасатели
Инцидент произошёл во время игры.
Сегодня, 07:47
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Сегодня, 07:47Сегодня, 07:47
78Фото: МЧС РК
В Атырау спасатели освободили пятилетнего мальчика, голова которого застряла в стуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Службу 112 вызвали родители после безуспешных попыток самостоятельно освободить голову ребёнка.
Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с помощью инструмента Holmatro благополучно освободили голову малыша.
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