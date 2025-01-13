В Шымкенте прокуратурой города выявлены четыре компании, занимавшиеся незаконной рекламой для привлечения средств дольщиков в жилищное строительство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.

"По акту прокурорского надзора виновные привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.320 КоАП РК "нарушение законодательства о долевом участии" с наложением штрафа в размере 3 млн тенге. Жителям города настоятельно рекомендуется перед участием в долевом строительстве проверять наличие лицензий и разрешений у строительных компаний, а также убедиться в правильности их документации", - говоорится в сообщении.

Защита прав дольщиков является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.

Ранее сообщалось, что почти 2 млрд тенге похитили у дольщиков в ВКО.