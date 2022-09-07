Застройщиков без права привлечения денег дольщиков перечислил акимат Нур-Султана

Фото: акимат Нур-Султана

Список застройщиков, у которых отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков на возводимые в Нур-Султане жилые дома, опубликовал акимат столицы, передаёт BaigeNews.kz.

С данным списком можно ознакомиться по ссылке.

"Все сделки, совершённые в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования) в указанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. Для сохранности ваших средств акимат Нур-Султана просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жильё при отсутствии разрешительных документов", - отмечается в сообщении акимата.

За привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях РК, а также по статье 214 Уголовного кодекса за занятие запрещёнными видами предпринимательской деятельности.

С вопросами по данной теме можно обратиться в столичное управление контроля и качества городской среды по адресу: Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) 55 04 28, 55 67 03.