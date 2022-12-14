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  • Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса"
kaf.kz Сегодня, 15:03
117
Сегодня, 15:03
117
Фото: kaf.kz

Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса"

Мужчиной, которого нашли накануне застреленным в собственной машине, оказался экс-директор филиала "КазАгроФинанса", передает BaigeNews.kz. На сайте АО "КазАгроФинанс" опубликовали соболезнования в связи с кончиной Ержана Устаева. 

Там сообщили, что Устаев более 21 года посвятил работе в компании и внёс значительный вклад в развитие аграрного сектора области Жетiсу (Алматинской области).

Напомним, тело 47-летнего мужчины нашли 13 декабря в микрорайоне Коктем. Предположительно, он покончил с собой.

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#суицид #Талдыкорган
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:03
117
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