Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса"

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Мужчиной, которого нашли накануне застреленным в собственной машине, оказался экс-директор филиала "КазАгроФинанса", передает BaigeNews.kz. На сайте АО "КазАгроФинанс" опубликовали соболезнования в связи с кончиной Ержана Устаева.

Там сообщили, что Устаев более 21 года посвятил работе в компании и внёс значительный вклад в развитие аграрного сектора области Жетiсу (Алматинской области).

Напомним, тело 47-летнего мужчины нашли 13 декабря в микрорайоне Коктем. Предположительно, он покончил с собой.