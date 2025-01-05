В Карабалыкском районном суде Костанайской области рассмотрели уголовное дело в отношении браконьера, застрелившего рысь и косулю, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что в октябре 2024 в селе Славянка на пастбище в 20 метрах от своего дома Ж., осознавая, что не имеет разрешения на охоту, произвёл несколько прицельных выстрелов из ружья и уничтожил по одной особи рыси и сибирской косули, причинив государству значительный материальный ущерб на общую сумму 1 495 200 тенге.

Подсудимый вину признал в полном объёме.

С учётом положительной характеристики подсудимого, характера и степени общественной опасности совершённого деяния, относящегося к категории преступлений средней тяжести, суд признал Ж. виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания, и лишением права заниматься охотой сроком на три года.